Балицкий: ВСУ с помощью дронов снабжают взрывчаткой и деньгами террористов в Запорожье

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Террористы и диверсанты ВСУ, действующие в Запорожской области России, получают американскую взрывчатку C4 с помощью дронов, рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Фото: РБК

По его словам, беспилотниками через Днепр киевский режим снабжает преступников запчастями для бомб и деньгами, с помощью которых те подкупают информаторов.

"Они сейчас забрасывают её по 100-200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу — и таких отлавливаем", — добавил Балицкийв интервью РИА Новости.

Глава Запорожья пояснил, что в области есть "негласное указание" в отношении диверсантов: намевающийся забрать жизни мирного населения должен быть готов отдать свою.

"Для тех, кто пришёл убивать женщин, детей, стариков — закона нет, эти люди будут ликвидированы", — резюмировал губернатор.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что в стране заканчиваются молодые мужчины, а население хочет мира с Россией.