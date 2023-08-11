Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Крыму усилились меры безопасности по ж/д перевозке пассажиров на полуостров
Daily Express: подполковник Кроуфорд заявил о пропаже британских танков Challenger 2 на Украине
Блинкен: ECOWAS оценят перспективы для мирного решения по Нигеру
Конгрессвумен Грин: США не в состоянии направить дополнительные миллиарды на Украину
Минобороны РФ: бойцы в зоне СВО научились стрелять гранатами РГД-5 из автомата АК-74
На севере Китая количество погибших из-за непогоды увеличилось до 29
РИА Новости: мотострелки РФ штурмом взяли стратегически важный опорник ВСУ у Марьинки
Французский политик Филиппо: переброска армии Польши к Белоруссии приведёт к мировой войне
В Магадане мужчина умер в реанимации после нападения собак

Балицкий: ВСУ с помощью дронов снабжают взрывчаткой и деньгами террористов в Запорожье

1:11
Силовые структуры

Террористы и диверсанты ВСУ, действующие в Запорожской области России, получают американскую взрывчатку C4 с помощью дронов, рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Балицкий: ВСУ с помощью дронов снабжают взрывчаткой и деньгами террористов в Запорожье
Фото: РБК

По его словам, беспилотниками через Днепр киевский режим снабжает преступников запчастями для бомб и деньгами, с помощью которых те подкупают информаторов.

"Они сейчас забрасывают её по 100-200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу — и таких отлавливаем", — добавил Балицкийв интервью РИА Новости.

Глава Запорожья пояснил, что в области есть "негласное указание" в отношении диверсантов: намевающийся забрать жизни мирного населения должен быть готов отдать свою.

"Для тех, кто пришёл убивать женщин, детей, стариков — закона нет, эти люди будут ликвидированы", — резюмировал губернатор.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что в стране заканчиваются молодые мужчины, а население хочет мира с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зеленский занервничал: фронт под Купянском посыпался

Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.

ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил
Дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Небольшой дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Пересильд не летала в космос, потому что Земля плоская — Юрий Лоза
"Мы подставим себя": нетронутые бригады ВСУ угрожают наступлению РФ, заявил Кнутов
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Три крупных немецких автобренда "возвращаются" в Россию. Но по факту это уже не немцы
Байден случайно раскрыл правду об Украине своим высказыванием о Путине
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
Последние материалы
Балицкий: ВСУ с помощью дронов снабжают взрывчаткой и деньгами террористов в Запорожье
В Магадане мужчина умер в реанимации после нападения собак
Rzeczpospolita: судьба украинского конфликта будет в руках Путина
Do Rzeczy: Украина не вступит в Евросоюз из-за коррупции и антидемократических законов
Эксперт рассказала о преимуществах LED-маски для лица
Косметолог перечислила методы лечения облысения
Юрий Лоза высказался о санкциях Запада
В Одинцово Московской области сильный пожар
Исследование: 4000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти
Украинская правда: Зеленский думает, кем заменить министра обороны Украины Резникова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников