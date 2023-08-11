ВС РФ сбили два украинских БПЛА на подлете к Курску

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два беспилотника, принадлежащих ВСУ, пытались долететь до Курска, но так и не выполнили своей миссии: ВС РФ ликвидировали БПЛА на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Фото: РИА Новости

"Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА".

Других подробностей не приводится.

Напомним, ранее российским ПВО удалось сбить два ударных беспилотника ВСУ "по дороге" на Москву.