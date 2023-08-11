Два беспилотника, принадлежащих ВСУ, пытались долететь до Курска, но так и не выполнили своей миссии: ВС РФ ликвидировали БПЛА на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА".
Других подробностей не приводится.
Напомним, ранее российским ПВО удалось сбить два ударных беспилотника ВСУ "по дороге" на Москву.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.