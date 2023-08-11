Пятничный удар: в Киеве, Виннице и Хмельницком сильные взрывы

Как сообщили украинские мониторинговые каналы, в Киеве и на окраинах фиксируется работа систем ПВО, слышны взрывы.

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Воздушную тревогу объявили после первого прилёта, точных данных о месте удара нет. Украинские ресурсы призвали всех находиться в укрытиях.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил прилёты по украинской столице.

Также сообщается о мощных взрывах в Виннице и Хмельницком. На военных объектах Украины в этих городах не менее трёх мощных взрывов.

Несколько ракет, по предварительным данным, идут в сторону Ивано-Франковска.