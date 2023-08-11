Как сообщили украинские мониторинговые каналы, в Киеве и на окраинах фиксируется работа систем ПВО, слышны взрывы.
Воздушную тревогу объявили после первого прилёта, точных данных о месте удара нет. Украинские ресурсы призвали всех находиться в укрытиях.
Мэр города Виталий Кличко подтвердил прилёты по украинской столице.
Также сообщается о мощных взрывах в Виннице и Хмельницком. На военных объектах Украины в этих городах не менее трёх мощных взрывов.
Несколько ракет, по предварительным данным, идут в сторону Ивано-Франковска.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.