В Запорожье ракеты ударили по гостинице с наёмниками и боевиками ВСУ

Сообщается, что 10 августа, в четверг, во временно оккупированном киевским режимом Запорожье вечером слышны взрывы.

Фото: https://t.me/vrogov/8212

Об этом пишет в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Позже украинские СМИ подтвердили, что ракеты российской армии ударили по отелю, где находились иностранные наёмники и боевики ВСУ. Также есть информация, что целью выбрана гостиница Reikartz, которая битком была забит военнослужащими.

Местный глава рассказал, что ранены "два" человека.