Сообщается, что 10 августа, в четверг, во временно оккупированном киевским режимом Запорожье вечером слышны взрывы.
Об этом пишет в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Позже украинские СМИ подтвердили, что ракеты российской армии ударили по отелю, где находились иностранные наёмники и боевики ВСУ. Также есть информация, что целью выбрана гостиница Reikartz, которая битком была забит военнослужащими.
Местный глава рассказал, что ранены "два" человека.
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Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".