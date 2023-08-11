Полковник Кнутов заявил, что ВС Украины поменяли тактику атак Москвы дронами

Вражеский беспилотник в пятницу прорвался в российскую столицу, однако дойти до цели не смог, поскольку средства РЭБ нейтрализовали его над Карамышевской набережной. Многие обратили внимание время прилёта дрона: это случилось днём, а не ночью. Военный эксперт, директор музея ПВО, полковник Юрий Кнутов пояснил, что это связано со сменой тактики противника.

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

По предварительным данным, сбитый беспилотник — это украинский дрон-камикадзе "Бобёр". Он может пролетать до 1000 километров и нести на себе несколько килограммов взрывчатки.

Кнутов считает, что киевский режим пытается создать нервозную обстановку в Москве. Эксперт полагает, что дрон запустили с территории Украины, несмотря на версию о диверсантах в России.

Кнутов считает, что ВСУ меняют тактику и ищут у нас наиболее слабое место.

"У них расчёт скорее всего был на то, что днём мы не будем ждать удара — боевые расчёты ПВО, посчитали украинцы, расслаблены после ночного дежурства, не так бдительны и беспилотник может просочиться непосредственно к столице", — заключил Кнутов.