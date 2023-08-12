Ситуация под населённым пунктом Клещеевка на Артёмовском направлении значительно улучшилась для бойцов российской армии.
После нескольких атак со стороны укронацистов, главной целью которых было взятие контроля над господствующими высотами в южной части Артёмовска, бойцы Вооружённых Сил России успешно контратаковали. Противник был отброшен в результате приблизительно ещё на один километр, сообщает военкор Лисицын.
Эксперт акцентировал внимание на том, что с обеих сторон продолжают активно работать артиллеристы. Похоже на то, что боевики ВСУ собирают силы для очередной атаки на Артёмовском направлении, резюмировал военкор.
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