Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-кардиолог Кореневич: рафинированные углеводы уносят годы жизни
В России стартовало производство нового поколения FPV-дрона-камикадзе "Овод"
Предсказательница из Екатеринбурга пошла в лес за грибами и сутки искала дорогу домой
Минобороны России: бойцы ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Руководитель Минобороны РФ Шойгу проверил отдалённые арктические гарнизоны Северного флота
Обвиняемый в изнасиловании школьницы учитель из Челябинска был судим за смертельную аварию
Lancet: у мужчин после длительного COVID могут багроветь ноги в положении стоя
Генерал-майор Ковалёв: пилоты ВСУ не смогут освоить F-16 из-за языкового барьера
В Уссурийске идёт эвакуация жителей из-за прорыва дамбы после небывалых ливней

Бойцы ВС РФ отбросили противника в ходе боёв на Артёмовском направлении

Силовые структуры

Ситуация под населённым пунктом Клещеевка на Артёмовском направлении значительно улучшилась для бойцов российской армии.

Бойцы ВС РФ отбросили противника в ходе боёв на Артёмовском направлении
Фото: newsrnd.com

После нескольких атак со стороны укронацистов, главной целью которых было взятие контроля над господствующими высотами в южной части Артёмовска, бойцы Вооружённых Сил России успешно контратаковали. Противник был отброшен в результате приблизительно ещё на один километр, сообщает военкор Лисицын.

Эксперт акцентировал внимание на том, что с обеих сторон продолжают активно работать артиллеристы. Похоже на то, что боевики ВСУ собирают силы для очередной атаки на Артёмовском направлении, резюмировал военкор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Дагестане эпично подрались на пустыре более 100 человек

В Дагестане произошло массовое побоище, во время разборок между двумя сёлами подрались более 100 человек.

Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами
Врач Новосёлов: в уходе Васильевой, Борисовой и Володарского нет ничего мистического
Врач назвал "не мистическую" причину ухода из жизни Васильевой, Борисовой и Володарского
В США должны узнать, как глупо погибли американцы в запорожском отеле Reikartz
Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Супруга Резника ответила Вайкуле, назвавшей поэта "подлизой"
Опубликовано видео удара по отелю с наёмниками в Запорожье
Опубликовано видео удара по отелю с наёмниками в Запорожье
Последние материалы
Обвиняемый в изнасиловании школьницы учитель из Челябинска был судим за смертельную аварию
Lancet: у мужчин после длительного COVID могут багроветь ноги в положении стоя
Генерал-майор Ковалёв: пилоты ВСУ не смогут освоить F-16 из-за языкового барьера
В Уссурийске идёт эвакуация жителей из-за прорыва дамбы после небывалых ливней
Французский политик Асселино: помощь Украины превращает города США в трущобы
New York Times: армия Украины с начала конфликта потеряла более 150 тысяч солдат
Messenger: Запад переоценил способность солдат ВСУ использовать технику НАТО
Минобороны: ночью ВС России успешно отразили атаку 20 украинских дронов на Крым
Гастроэнтеролог рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует боль в желудке во время еды
ЦБ сообщил о том, сколько ещё продлятся санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников