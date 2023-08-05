WSJ: киевский режим столкнулся с непреодолимыми трудностями в ходе ожесточённых боевых действий на Артёмовском направлении

0:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Успешному контрнаступлению укронацистов на Артёмовском направлении препятствуют усталость военнослужащих и огромные потери в рядах ВСУ.

Фото: скрин Ютуб

Корреспонденты американского информационного издания The Wall Street Journal пишут об этом со ссылкой на заявление военного медика ВСУ.