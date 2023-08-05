Успешному контрнаступлению укронацистов на Артёмовском направлении препятствуют усталость военнослужащих и огромные потери в рядах ВСУ.
Корреспонденты американского информационного издания The Wall Street Journal пишут об этом со ссылкой на заявление военного медика ВСУ.
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