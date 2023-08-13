Баранчик: "В РФ нужна новая мобилизация. Кто может отправиться на СВО"

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы держать линию фронта и освобождать города новых территорий РФ, нужна новая волна мобилизации.

Фото: Фото предоставлено добровольческим отрядом Форштат

Бойцам нужна ротация, чтобы восстановиться, отметил политолог Юрий Баранчик.

По его словам, промышленность России встала на военные рельсы, и в стране надо провести вторую волну мобилизации под любым предлогом.

Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.

"Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тыс. человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им всё равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть", - рассказал в интервью изданию "Украина.ру" Баранчик.

Он подчеркнул, что бойцы с удвоенными силами пойдут на штурмы, но штурмовую линию кто-то должен поддерживать. И без новой мобилизации РФ не обойтись. Более того, что контрнаступление украинской армии провалено, а российским Вооружённым силам нужно выходить на линию Днепра, подытожил обозреватель.