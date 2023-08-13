Чтобы держать линию фронта и освобождать города новых территорий РФ, нужна новая волна мобилизации.
Бойцам нужна ротация, чтобы восстановиться, отметил политолог Юрий Баранчик.
По его словам, промышленность России встала на военные рельсы, и в стране надо провести вторую волну мобилизации под любым предлогом.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.
"Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тыс. человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им всё равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть", - рассказал в интервью изданию "Украина.ру" Баранчик.
Он подчеркнул, что бойцы с удвоенными силами пойдут на штурмы, но штурмовую линию кто-то должен поддерживать. И без новой мобилизации РФ не обойтись. Более того, что контрнаступление украинской армии провалено, а российским Вооружённым силам нужно выходить на линию Днепра, подытожил обозреватель.
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