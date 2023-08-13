Рогов: боевики ВСУ зашли в северную часть Урожайного ценой колоссальных потерь

Боевикам ВСУ удался прорыв в северную часть населённого пункта Урожайное на Времевском выступе на Запорожском направлении фронта. Киевский режим закрепился там по итогам двух недель ожесточённых боевых действий, следует из заявления представителя военно-гражданской администрации Владимира Рогова.

Фото: Министерство обороны Украины

Ситуацию в Урожайном Рогов оценил как тяжёлую. Продвижения на 200 метров давались противнику нескончаемыми "мясными" штурмами. ВСУ потеряли две штурмовые группы элитных морпехов и много бронированной боевой техники.

Российская армия в настоящее время удерживает свои позиции в южной части Урожайного. Интенсивные боевые действия за село не прекращаются, резюмировал Рогов.