Рогов сообщил о тяжёлых кровопролитных боях на Времевском направлении Запорожского фронта

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о серьёзных кровопролитных боях высокой интенсивности на Времевском направлении.

Фото: Правда.Ру

Самым горячим местом по-прежнему продолжает оставаться на Запорожском фронте населённый пункт Урожайное. Боевые столкновения идут там буквально за каждый дом, подчеркнул Рогов.

По его словам, боевикам ВСУ удалось взять под контроль северную часть села. Южную успешно удерживают бойцы ВС РФ, невзирая на систематические попытки штурмов со стороны киевского режима.