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Рогов сообщил о тяжёлых кровопролитных боях на Времевском направлении Запорожского фронта

Силовые структуры

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о серьёзных кровопролитных боях высокой интенсивности на Времевском направлении.

Рогов сообщил о тяжёлых кровопролитных боях на Времевском направлении Запорожского фронта
Фото: Правда.Ру

Самым горячим местом по-прежнему продолжает оставаться на Запорожском фронте населённый пункт Урожайное. Боевые столкновения идут там буквально за каждый дом, подчеркнул Рогов.

По его словам, боевикам ВСУ удалось взять под контроль северную часть села. Южную успешно удерживают бойцы ВС РФ, невзирая на систематические попытки штурмов со стороны киевского режима.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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