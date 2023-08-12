Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о серьёзных кровопролитных боях высокой интенсивности на Времевском направлении.
Самым горячим местом по-прежнему продолжает оставаться на Запорожском фронте населённый пункт Урожайное. Боевые столкновения идут там буквально за каждый дом, подчеркнул Рогов.
По его словам, боевикам ВСУ удалось взять под контроль северную часть села. Южную успешно удерживают бойцы ВС РФ, невзирая на систематические попытки штурмов со стороны киевского режима.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Дагестане произошло массовое побоище, во время разборок между двумя сёлами подрались более 100 человек.