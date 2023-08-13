Евсеев: если Польша рискнёт воевать на Украине, Россия может ответить ядерным оружием

У прибалтийских стран и Польши нет столько солдат, чтобы заменить украинскую армию после поражения ВСУ.

Фото: army. mil

Прибалты в принципе малочисленные страны, а полякам нужно свою территорию защищать, отметил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Поэтому я пока не думаю, чтобы Польша и Литва напрямую участвовали в боевых действиях на Украине", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.

Сейчас в зоне СВО находится 2 тыс. польских наёмников, но это предел. Участие в конфликте более крупных сил Польши даст возможность Москве рассмотреть различные варианты ответа, вплоть до применения ядерного оружия, поскольку это будет нападением военного блока НАТО, подчеркнул Евсеев.

Варшава должна понимать, что как только она начнёт войну с Россией, их территория будет законной целью для ВС РФ, и для неё негативных последствий будет несоизмеримо больше, чем для русских, подытожил аналитик.