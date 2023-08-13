Евсеев: русский "Ланцет" за один выстрел опозорил всё западное оружие на Украине

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская спецоперация позволила Западу консолидироваться против РФ. Но на этом позитив для США заканчивается и наступает негатив, которого гораздо больше.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Об этом сообщил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, сейчас на Украине происходит дискредитация вооружения НАТО. Например, русским дроном "Ланцет". Как пример, недавно армия России им уничтожила радиолокационную станцию новейшего немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Станция уничтожена, и вся батарея перестала работать.

"Население Украины, к сожалению, расплачивается за то, что делает эта преступная западная клика. Ведь гибнут тысячи людей. За что? За Зеленского? Это же бессмысленно", — отметил обозреватель.

Киевская пропаганда утверждала, что войска РФ побегут. Но они никуда не побежали, а лживость пропаганды Украины становится очевидна. Поэтому гражданам Незалежной надо понять, что их настоящий враг — собственное руководство, подытожил Евсеев.