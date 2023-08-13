Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Историк моды Александр Васильев закатил скандал из-за карикатуры
Hill: наступление армии России под Харьковом станет страшным ударом для ВСУ
Актер Стас Садальский назвал журналистов "России 1" профнепригодными
Помогавший ВСУ украинский актёр Михайличенко уволился из театра и сбежал в Россию
Актриса Юлия Меньшова выразила поддержку Брэду Питту после судебного разбирательства с Джоли
Актер Кирилл Сафонов поделился воспоминаниями об умершем племяннике
Певица Алла Пугачева появилась на пляже с младшей дочерью и сыном
Адвокат Сергей Жорин заявил о необходимости тщательного расследования в деле о ДТП с Ладой Дэнс
Вайкуле заявила, что не пригласила Лободу на фестиваль в Юрмале не из-за Данилко

Танки "Армата" задействуют в генеральном наступлении на Харьков и Одессу

1:05
Силовые структуры

Уже совсем скоро, после нужной подготовки, начнётся генеральное наступление ВС РФ на Харьков, а потом — на Одессу и Николаев.

Танки "Армата" задействуют в генеральном наступлении на Харьков и Одессу
Фото: mil.ru

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Дудкин.

"Харьков — это та цель, которая обеспечит западным областям России более безопасную жизнь. То есть, Харьков нужно брать, это 100 процентов. Дальше. Если уж РФ решила отрезать Украину от Черноморского побережья, то необходимо брать и Одессу, и Николаев", — в эфире телеканала "БелТА" сказал эксперт.

По его словам, сейчас идёт подготовка, а полномасштабно начинать генеральное наступление можно зимой-весной 2024 года. На данный момент идёт подготовка российского ОПК к этим событиям, совершенствуются барражирующие боеприпасы.

"Я уже не говорю о танках "Армата", — подытожил Дудукин.

Ранее сообщалось, что если РФ освободит Харьков, то украинская армия откатится к Киеву и Одессе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найдены тела отца и сына.

В Екатеринбурге нашли тела отца и сына, скончавшихся пять лет назад
Актриса из "Улиц разбитых фонарей" Белла Ко обнаружена мёртвой в своей квартире
Названа причина смерти известной актрисы из "Улиц разбитых фонарей"
В США назвали секретное оружие России на Украине
Организм стремительно засахаривается: пять продуктов, которые уносят годы жизни
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Рогов сообщил о тяжёлой ситуации в Урожайном из-за киевского режима
Зрители заметили, что в фильме "Москва слезам не верит" ковёр превратился в плед
Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления
Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления
Последние материалы
Историк моды Александр Васильев закатил скандал из-за карикатуры
Hill: наступление армии России под Харьковом станет страшным ударом для ВСУ
Актер Стас Садальский назвал журналистов "России 1" профнепригодными
Помогавший ВСУ украинский актёр Михайличенко уволился из театра и сбежал в Россию
Актриса Юлия Меньшова выразила поддержку Брэду Питту после судебного разбирательства с Джоли
Актер Кирилл Сафонов поделился воспоминаниями об умершем племяннике
Певица Алла Пугачева появилась на пляже с младшей дочерью и сыном
Адвокат Сергей Жорин заявил о необходимости тщательного расследования в деле о ДТП с Ладой Дэнс
Вайкуле заявила, что не пригласила Лободу на фестиваль в Юрмале не из-за Данилко
Вдова и близкие Александра Абдулова отметили 70-летний юбилей артиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников