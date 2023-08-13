Танки "Армата" задействуют в генеральном наступлении на Харьков и Одессу

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже совсем скоро, после нужной подготовки, начнётся генеральное наступление ВС РФ на Харьков, а потом — на Одессу и Николаев.

Фото: mil.ru

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Дудкин.

"Харьков — это та цель, которая обеспечит западным областям России более безопасную жизнь. То есть, Харьков нужно брать, это 100 процентов. Дальше. Если уж РФ решила отрезать Украину от Черноморского побережья, то необходимо брать и Одессу, и Николаев", — в эфире телеканала "БелТА" сказал эксперт.

По его словам, сейчас идёт подготовка, а полномасштабно начинать генеральное наступление можно зимой-весной 2024 года. На данный момент идёт подготовка российского ОПК к этим событиям, совершенствуются барражирующие боеприпасы.

"Я уже не говорю о танках "Армата", — подытожил Дудукин.

Ранее сообщалось, что если РФ освободит Харьков, то украинская армия откатится к Киеву и Одессе.