Самойлов: если Россия освободит Харьков, ВСУ откатятся к Киеву и Одессе

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России уверенно продвигается на Купянском фронте, и это означает, что ВС РФ готовятся забирать Харьков.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

ВСУ сейчас готовят его к обороне. Но это будет Мариуполь и Артёмовск вместе взятые, отметил экс-проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.

Чтобы обойти и блокировать Харьков, необходимо очень много бойцов и военной техники, которых пока там нет, но, если Россия его освободит, то логистически Днепропетровск и Одесса будут заблокированы.

"Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница — Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы", — в интервью "Украина.ру" сказал эксперт.

Что касается освобождения Одессы, то армия РФ будет действовать комплексно: с воздуха, с моря и с земли. Поэтому предварительно должны быть освобождены Херсон и Николаев, подытожил Самойлов.