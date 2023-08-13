Армия России уверенно продвигается на Купянском фронте, и это означает, что ВС РФ готовятся забирать Харьков.
ВСУ сейчас готовят его к обороне. Но это будет Мариуполь и Артёмовск вместе взятые, отметил экс-проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.
Чтобы обойти и блокировать Харьков, необходимо очень много бойцов и военной техники, которых пока там нет, но, если Россия его освободит, то логистически Днепропетровск и Одесса будут заблокированы.
"Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница — Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы", — в интервью "Украина.ру" сказал эксперт.
Что касается освобождения Одессы, то армия РФ будет действовать комплексно: с воздуха, с моря и с земли. Поэтому предварительно должны быть освобождены Херсон и Николаев, подытожил Самойлов.
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