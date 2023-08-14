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Рогозин обнародовал последнее сообщение командира ВСУ, погибшего в Запорожской области

Силовые структуры

Глава научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин обнародовал последнее аудиосообщение украинского командира, погибшего в бою на Запорожском направлении.

Рогозин обнародовал последнее сообщение командира ВСУ, погибшего в Запорожской области
Фото: Министерство обороны Украины

По словам Рогозина, командир ВСУ проинформировал другого военнослужащего о серьёзных потерях среди его солдат. Он сообщил, что из 22 человек, входящих в состав его взвода, 20 погибли во время попытки атаки.

Как подтвердил Рогозин в Telegram-канале, российские войска ликвидировали группу из 20 солдат ВСУ в Запорожской области.

Ранее руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о высокоинтенсивных кровопролитных боях на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что самой горячей точкой остаётся населённый пункт Урожайное.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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