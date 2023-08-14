Глава научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин обнародовал последнее аудиосообщение украинского командира, погибшего в бою на Запорожском направлении.
По словам Рогозина, командир ВСУ проинформировал другого военнослужащего о серьёзных потерях среди его солдат. Он сообщил, что из 22 человек, входящих в состав его взвода, 20 погибли во время попытки атаки.
Как подтвердил Рогозин в Telegram-канале, российские войска ликвидировали группу из 20 солдат ВСУ в Запорожской области.
Ранее руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о высокоинтенсивных кровопролитных боях на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что самой горячей точкой остаётся населённый пункт Урожайное.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.