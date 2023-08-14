Украинский военачальник Сергей Наев заявил, что командование ВСУ не исключает нового российского наступления на Киев. Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал мнение генерала и отметил, что для наступательных манёвров ВС РФ на столицу Незалежной необходимо получить согласие президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Даст ли согласие президент Белоруссии на то, чтобы на территории его республики были сконцентрированы наши силы для нанесения удара, это большой вопрос", — сообщил аналитик.
Кнутов надеется, что Минск не будет выступать против размещения российских войск на белорусской территории для последующего наступления на Киев или Харьков.
Однако для взятия Харькова необходимо не только разрешение Лукашенко, но и продвижение на Купянском направлении.
"Стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову", — указал эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.