Украинский генерал Наев: ВСУ опасаются нового наступления российской армии на Киев

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В армии Украины опасаются нового наступления ВС России на Киев. Об этом сообщил командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев.

Фото: mil.ru

По его словам, в Вооружённых силах Украины (ВСУ) никогда не исключали возможность повторной атаки России на Киевском направлении. Он отметил, что окончательное решение командования РФ будет зависеть от наличия резервов.

Как пояснил генерал в интервью изданию РБК-Украина, Киев пытается "повысить способность" не допустить успешного продвижения российских подразделений в районе украинской столицы.

Он добавил, что разведка продолжает мониторить ситуацию и своевременно информировать руководство страны об обстановке на Киевском направлении.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявил о начале наступления РФ на одном из самых сложных участков — в районе Авдеевки.