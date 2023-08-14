В армии Украины опасаются нового наступления ВС России на Киев. Об этом сообщил командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев.
По его словам, в Вооружённых силах Украины (ВСУ) никогда не исключали возможность повторной атаки России на Киевском направлении. Он отметил, что окончательное решение командования РФ будет зависеть от наличия резервов.
Как пояснил генерал в интервью изданию РБК-Украина, Киев пытается "повысить способность" не допустить успешного продвижения российских подразделений в районе украинской столицы.
Он добавил, что разведка продолжает мониторить ситуацию и своевременно информировать руководство страны об обстановке на Киевском направлении.
Ранее военкор Марат Хайруллин заявил о начале наступления РФ на одном из самых сложных участков — в районе Авдеевки.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.