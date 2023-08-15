Мобилизованного из Челябинска по ошибке зачислили в чеченскую часть и платили низкую зарплату

Мобилизованный из Челябинска Максим Уфимцев был призван на службу в октябре 2022 года. Сейчас 42-летний мужчина находится в зоне спецоперации, но восемь месяцев числился контрактником в Чечне, и платили ему около 40 тысяч в месяц, а иногда и того меньше. Об этом рассказала мама военнослужащего в беседе с Е 1.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По словам женщины, сын отправился в военкомат добровольно. Первый раз он служил в Чечне срочную службу второй раз по контракту. Максим и его мама обращались во все ведомства, в которые могли — даже в приёмную президента, получили пачку отписок.

Объясняли, что 22 октября 2022 года он якобы заключил контракт и служит в Чечне. А он никаких контрактов ни с кем не заключал, возмутилась мама бойца.

На жалобы в итоге отреагировала Главная военная прокуратура, провела проверку и нашла несостыковки. Контракт опротестовали и пообещали произвести положенную доплату.

Издание сообщает, что первую полную зарплату мобилизованного Максим получил только в августе — за июль. Обещанный ко второму числу месяца перерасчёт за отслуженное время пока так и не пришёл.