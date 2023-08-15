Операторы дронов ВСУ показали американским журналистам заминированные поля в зоне спецоперации с помощью беспилотника с тепловизором.
По словам украинского военнослужащего, даже полученная информация о расположении и количестве мин никак не поможет технике и личному составу ВСУ преодолеть оборонительные рубежи России.
"Белые точки — это российские мины. Разведка не решит проблему замедленного контрнаступления", — пояснил он репортёрам CNN.
К тому же, добавил солдат ВСУ, как только российские подразделения замечают подготовку к атаке, в дело сразу вступают артиллерия, танки и миномёты ВС РФ, и украинцам приходится отступать.
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