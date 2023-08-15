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Традиционные лидеры Нигерии просят ECOWAS и Африканский союз провести переговоры с Нигером

1:09
Силовые структуры

Форум традиционных лидеров народов севера Нигерии призывает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз (АС) сесть за стол переговоров с временным правительством мятежного Нигера, чтобы мирно урегулировать внутриполитическую ситуацию в стране. Это передаёт и. о. председателя форума Альхаджи Алию Саулава.

Традиционные лидеры Нигерии просят ECOWAS и Африканский союз провести переговоры с Нигером
Фото: https://nouvellesplus.com

"Переговоры позволят военным Нигера разработать политическую программу переходного периода и избежать тяжких для них последствий участия в военном перевороте. Планируемое вторжение сил ECOWAS в Нигер не принесет желаемых результатов".

Саулава также сообщает, что введение военного положения в Нигере со стороны ECOWAS принесет только "горе не только народу этой страны, но и некоторым штатам на севере Нигерии".

Однако, Нигерия, по словам и. о. председателя форума, не сможет предоставить необходимые финансовые средства на разрешение внутреннего кризиса в Нигере, поскольку у самой есть множество проблем, требующих немедленного решения.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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