Форум традиционных лидеров народов севера Нигерии призывает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз (АС) сесть за стол переговоров с временным правительством мятежного Нигера, чтобы мирно урегулировать внутриполитическую ситуацию в стране. Это передаёт и. о. председателя форума Альхаджи Алию Саулава.
"Переговоры позволят военным Нигера разработать политическую программу переходного периода и избежать тяжких для них последствий участия в военном перевороте. Планируемое вторжение сил ECOWAS в Нигер не принесет желаемых результатов".
Саулава также сообщает, что введение военного положения в Нигере со стороны ECOWAS принесет только "горе не только народу этой страны, но и некоторым штатам на севере Нигерии".
Однако, Нигерия, по словам и. о. председателя форума, не сможет предоставить необходимые финансовые средства на разрешение внутреннего кризиса в Нигере, поскольку у самой есть множество проблем, требующих немедленного решения.
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