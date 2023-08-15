«Калашников» презентовал усовершенствованный АК-12

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На форуме «Армия-2023», Концерн «Калашников» провел презентацию своих продуктов перед зарубежными журналистами. Группа представителей СМИ из Индии, Бангладеша, Египта, Мьянмы, Ирана и других стран-партнеров посетила демонстрационный павильон концерна, чтобы ознакомиться с широким спектром продукции, создаваемой холдингом в различных областях, таких как военное и гражданское оружие, судостроение, спецтехника, беспилотные авиационные системы, ракетно-артиллерийское вооружение, тактическая одежда и специальное снаряжение.

Фото: пресс-служба концерна Калашников

Особое внимание было уделено новейшему автомату Калашникова АК-12, выпущенному в 2023 году и усовершенствованному на основе опыта, полученного в ходе специальных военных операций. Этот вариант вызвал особый интерес у гостей, показывая последние технологические достижения в области стрелкового оружия.

Кроме того, журналисты обратили внимание на другие продукты, представленные Концерном «Калашников», такие как продукция Научно-исследовательского института стали (включая динамическую защиту и материал "Накидка"), специальные катера класса «БК», управляемая авиационная ракета «Вихрь», новейшее снаряжение для боевых расчетов и военнослужащих Воздушно-космической обороны 3.0, модульные системы разгрузки, а также беспилотные летательные аппараты, включая инновационную систему подъема аппаратуры «Квазимачта».