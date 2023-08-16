Во время наступления многие украинские военные подрываются на минных заграждениях, получая травмы и теряя конечности. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.
По словам украинского военного медика Дмитрия Миалковского, в его медучреждение ежедневно попадают как минимум два новых пациента после подрыва на минах.
"Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из них прошли через ампутацию", — отметил собеседник газеты.
Как уточнил хирург Самир Аттар, занимающийся лечением военнослужащих на линии соприкосновения, после контакта с миной тело солдата представляет собой "месиво" с нарушенной анатомией. Он подчеркнул: после таких серьёзных травм организм полностью никогда не восстановится.
Ранее журналисты CNN заявили, что западное оружие не помогает подразделениям ВСУ преодолевать минные поля.
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