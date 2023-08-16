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Washington Post: солдаты ВСУ получают травмы и теряют конечности, подрываясь на минах

1:00
Силовые структуры

Во время наступления многие украинские военные подрываются на минных заграждениях, получая травмы и теряя конечности. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

Washington Post: солдаты ВСУ получают травмы и теряют конечности, подрываясь на минах
Фото: mil.gov.ua

По словам украинского военного медика Дмитрия Миалковского, в его медучреждение ежедневно попадают как минимум два новых пациента после подрыва на минах.

"Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из них прошли через ампутацию", — отметил собеседник газеты.

Как уточнил хирург Самир Аттар, занимающийся лечением военнослужащих на линии соприкосновения, после контакта с миной тело солдата представляет собой "месиво" с нарушенной анатомией. Он подчеркнул: после таких серьёзных травм организм полностью никогда не восстановится.

Ранее журналисты CNN заявили, что западное оружие не помогает подразделениям ВСУ преодолевать минные поля.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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