Washington Post: солдаты ВСУ получают травмы и теряют конечности, подрываясь на минах

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время наступления многие украинские военные подрываются на минных заграждениях, получая травмы и теряя конечности. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

Фото: mil.gov.ua

По словам украинского военного медика Дмитрия Миалковского, в его медучреждение ежедневно попадают как минимум два новых пациента после подрыва на минах.

"Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из них прошли через ампутацию", — отметил собеседник газеты.

Как уточнил хирург Самир Аттар, занимающийся лечением военнослужащих на линии соприкосновения, после контакта с миной тело солдата представляет собой "месиво" с нарушенной анатомией. Он подчеркнул: после таких серьёзных травм организм полностью никогда не восстановится.

Ранее журналисты CNN заявили, что западное оружие не помогает подразделениям ВСУ преодолевать минные поля.