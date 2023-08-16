СNN: западное вооружение не поможет ВСУ справиться с тактикой ВС РФ

Даже западное вооружение не может помочь украинской армии справиться с минами, которые установлены перед укрепрайонами ВС РФ. Об этом заявил американский журналист Ник Уолш в репортаже для телеканала CNN.

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"Мы должны понимать, что ВСУ имеют дело с выдающимся противником. Здесь столько мин!" — отметил корреспондент.

Журналист признал, что у российской армии слишком много передового вооружения, а ВСУ используют примитивные технологии на фронте. Когда ВС РФ обнаруживают беспилотники противника, то в ход сразу же идёт тяжёлая артиллерия, указал Уолш.

Украинское контрнаступление тормозит именно из-за тактики российской армии, посетовал корреспондент.

"Это просто мучения", — сказал он.