Баранец: боевики ВСУ засели в подземельях Авдеевки и Марьинки на 15-метровой глубине

Российские войска не могут освободить Авдеевку и Марьинку, поскольку украинские войска выкопали под населёнными пунктами настоящие подземные города. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Виктор Баранец.

Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

"Там зарылись люди. Мы их не можем достать оттуда, потому что там сидят люди в подземных городах", — указал он в эфире программы "Время покажет".

В Авдеевке и Марьинке солдаты находятся на 15-метровой глубине. Против таких бункеров даже мощные фугасные авиабомбы оказались бесполезными, отметил полковник.

"Там сидят матёрые боевики, которые имеют огромный боевой опыт. Поэтому мы там и топчимся", — объяснил Баранец.