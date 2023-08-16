Российские войска не могут освободить Авдеевку и Марьинку, поскольку украинские войска выкопали под населёнными пунктами настоящие подземные города. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Виктор Баранец.
"Там зарылись люди. Мы их не можем достать оттуда, потому что там сидят люди в подземных городах", — указал он в эфире программы "Время покажет".
В Авдеевке и Марьинке солдаты находятся на 15-метровой глубине. Против таких бункеров даже мощные фугасные авиабомбы оказались бесполезными, отметил полковник.
"Там сидят матёрые боевики, которые имеют огромный боевой опыт. Поэтому мы там и топчимся", — объяснил Баранец.
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