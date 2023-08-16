Ходаковский высказался о продолжительности СВО

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, когда ждать окончания спецоперации на Украине.

Фото: "Visit to joint staff of military branches involved in special military operation 02" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Военачальник отмтеил, что мы долждны быть честными, отвечая на вопрос о продолжительности СВО.

"Путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" — всё это неправда", — написал полковник в своём Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что ему понравились слова украинского политика Ирины Верещук, которая призвала украинцев настроится "на продолжительную и тяжёлую войну".

Ранее Александр Ходаковский высказался о причинах оставления Херсона.