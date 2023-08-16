Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, когда ждать окончания спецоперации на Украине.
Военачальник отмтеил, что мы долждны быть честными, отвечая на вопрос о продолжительности СВО.
"Путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" — всё это неправда", — написал полковник в своём Telegram-канале.
Ходаковский отметил, что ему понравились слова украинского политика Ирины Верещук, которая призвала украинцев настроится "на продолжительную и тяжёлую войну".
Ранее Александр Ходаковский высказался о причинах оставления Херсона.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".