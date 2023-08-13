Полковник Ходаковский высказался о причинах оставления Херсона

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Александр Ходаковский объяснил, почему у бойцов ВСУ больше мотивации, чем у военнослужащих российской армии.

Фото: 9111.ru

Ходаковский поразмышлял на тему мотивации бойцов ВС РФ. Военачальник отметил тот факт, что военнослужащие российской армии заявляют, что прибыли на землю Донбасса, чтобы помогать, а не для того, чтобы восстанавливать историческую справедливость.

"Противнику легче — ему не нужны сложные построения, чтобы доказывать, что они отбивают свою землю", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Он задался вопросом, что более мотивирует — защита своего или помощь другому.

"Почему мы не упёрлись в Херсоне и не сковали армию противника? Почему не сильно упорствовали на других направлениях?" — перечислил волнующие его вопросы полковник.

Ходаковский считает, что участники спецоперации на Украине воспринимали всё недостаточно лично и глубоко.

Командир батальона "Восток" убеждён, что причин жертвовать собой у нас было явно недостаточно. Он признался, что так отвечает себе на вопрос почему "противник оказывался успешнее нас".

Ранее Александр Ходаковский рассказал, почему ВС РФ ушли в глухую эшелонированную оборону.