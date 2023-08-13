Александр Ходаковский объяснил, почему у бойцов ВСУ больше мотивации, чем у военнослужащих российской армии.
Ходаковский поразмышлял на тему мотивации бойцов ВС РФ. Военачальник отметил тот факт, что военнослужащие российской армии заявляют, что прибыли на землю Донбасса, чтобы помогать, а не для того, чтобы восстанавливать историческую справедливость.
"Противнику легче — ему не нужны сложные построения, чтобы доказывать, что они отбивают свою землю", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Он задался вопросом, что более мотивирует — защита своего или помощь другому.
"Почему мы не упёрлись в Херсоне и не сковали армию противника? Почему не сильно упорствовали на других направлениях?" — перечислил волнующие его вопросы полковник.
Ходаковский считает, что участники спецоперации на Украине воспринимали всё недостаточно лично и глубоко.
Командир батальона "Восток" убеждён, что причин жертвовать собой у нас было явно недостаточно. Он признался, что так отвечает себе на вопрос почему "противник оказывался успешнее нас".
Ранее Александр Ходаковский рассказал, почему ВС РФ ушли в глухую эшелонированную оборону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.