Занятое ВСУ село Старомайорское усеяно сожжённой техникой НАТО

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео из села Старомайорского на стыке Запорожской области и ДНР, которое украинские военные смогли занять накануне ценой огромных потерь. Населённый пункт практически превращён в руины и усеян сожжённой техникой НАТО. Кадры, снятые с дрона, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Старомайорское усеяно сожжённой техникой НАТО

Отмечается, что остовы натовских бронемашин в Старомайорском повсюду: ими завалены окраины, подступы к селу и лесопосадки.

247-й гвардейский полк ВДВ за 1,5 месяца ожесточённых боёв перемолол здесь практически бригаду ВСУ, пишут авторы канала.

Ранее на Запорожском направлении отказались идти в наступление два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ.