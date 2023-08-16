В Сети появилось видео из села Старомайорского на стыке Запорожской области и ДНР, которое украинские военные смогли занять накануне ценой огромных потерь. Населённый пункт практически превращён в руины и усеян сожжённой техникой НАТО. Кадры, снятые с дрона, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что остовы натовских бронемашин в Старомайорском повсюду: ими завалены окраины, подступы к селу и лесопосадки.
247-й гвардейский полк ВДВ за 1,5 месяца ожесточённых боёв перемолол здесь практически бригаду ВСУ, пишут авторы канала.
Ранее на Запорожском направлении отказались идти в наступление два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".