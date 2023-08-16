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Занятое ВСУ село Старомайорское усеяно сожжённой техникой НАТО

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Силовые структуры

В Сети появилось видео из села Старомайорского на стыке Запорожской области и ДНР, которое украинские военные смогли занять накануне ценой огромных потерь. Населённый пункт практически превращён в руины и усеян сожжённой техникой НАТО. Кадры, снятые с дрона, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Старомайорское усеяно сожжённой техникой НАТО

Отмечается, что остовы натовских бронемашин в Старомайорском повсюду: ими завалены окраины, подступы к селу и лесопосадки.

247-й гвардейский полк ВДВ за 1,5 месяца ожесточённых боёв перемолол здесь практически бригаду ВСУ, пишут авторы канала.

Ранее на Запорожском направлении отказались идти в наступление два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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