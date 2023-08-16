На Запорожском направлении отказались идти в наступление два из трёх аэромобильных батальонов вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале в среду, 16 августа.
Он также заявил, что морально-психологическое состояние боевиков низкое.
По словам политика, это около 500 человек, которые устали видеть смерть своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом.
Бойцы ВСУ не доходят даже до первой позции при попытках наступления и погибают в угоду западным командирам, отметил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".