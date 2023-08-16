Балицкий: около 500 солдат ВСУ отказались идти в атаку на позиции ВС РФ

На Запорожском направлении отказались идти в наступление два из трёх аэромобильных батальонов вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале в среду, 16 августа.

Фото: kyivpost.com

Он также заявил, что морально-психологическое состояние боевиков низкое.

По словам политика, это около 500 человек, которые устали видеть смерть своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом.

Бойцы ВСУ не доходят даже до первой позции при попытках наступления и погибают в угоду западным командирам, отметил он.