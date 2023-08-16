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"Летающая смерть" влетела в группу боевиков армии Украины на БМП

0:42
Силовые структуры

У Артёмовска продолжается уничтожение боевиков ВСУ, стремящихся атаковать российские позиции.

"Летающая смерть" влетела в группу боевиков армии Украины на БМП
Фото: https://www.toprq.com/displayimage.php?pid=438799

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Летающая смерть влетела в группу боевиков ВСУ на БМП: кадры отражения атаки 200-й бригадой", — отмечает военкор.

Сегодня российские солдаты 200-й отдельной гвардейской бригады Северного флота точно поразили бронетехнику, на броне которой расселись штурмовики украинской армии.

Попытка наступления националистов по автотрассе Славянск — Артёмовск обернулась для ВСУ кровавым провалом, подытожил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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