У Артёмовска продолжается уничтожение боевиков ВСУ, стремящихся атаковать российские позиции.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Летающая смерть влетела в группу боевиков ВСУ на БМП: кадры отражения атаки 200-й бригадой", — отмечает военкор.
Сегодня российские солдаты 200-й отдельной гвардейской бригады Северного флота точно поразили бронетехнику, на броне которой расселись штурмовики украинской армии.
Попытка наступления националистов по автотрассе Славянск — Артёмовск обернулась для ВСУ кровавым провалом, подытожил портал.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".