Бывший пленный мобилизованный: СБУ заставляет сниматься в фейковых видео с помощью побоев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) снимают фейковые видеоролики с "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооружённые силы РФ, после избиений или под угрозой дальнейших издевательств по заранее составленным текстам. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости освобождённый из украинского плена мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

По словам собеседника издания, он попал в плен 1 апреля в ДНР. И сразу после этого его передали в СБУ, где не только допрашивали, но и заставляли участвовать в съёмках видео, дискредитирующих российскую армию.

При этом сотрудник дал лист бумаги А4, несколько раз ударил и заставил читать написанное. Затем пленного и его товарищей ещё несколько дней избивали, требуя максимальной достоверности. Иногда заставляли заучивать текст наизусть, а затем пересказывать, угрожая расстрелом.

Виктор добавил, что кроме дискредитирующих видео на камеру снимали и поздравления. Например, поздравляли какую-то бабушку с днём рождения внука, читали какие-то стихи.