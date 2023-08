Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) снимают фейковые видеоролики с "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооружённые силы РФ, после избиений или под угрозой дальнейших издевательств по заранее составленным текстам. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости освобождённый из украинского плена мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.