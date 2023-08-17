Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) снимают фейковые видеоролики с "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооружённые силы РФ, после избиений или под угрозой дальнейших издевательств по заранее составленным текстам. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости освобождённый из украинского плена мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин.
По словам собеседника издания, он попал в плен 1 апреля в ДНР. И сразу после этого его передали в СБУ, где не только допрашивали, но и заставляли участвовать в съёмках видео, дискредитирующих российскую армию.
При этом сотрудник дал лист бумаги А4, несколько раз ударил и заставил читать написанное. Затем пленного и его товарищей ещё несколько дней избивали, требуя максимальной достоверности. Иногда заставляли заучивать текст наизусть, а затем пересказывать, угрожая расстрелом.
Виктор добавил, что кроме дискредитирующих видео на камеру снимали и поздравления. Например, поздравляли какую-то бабушку с днём рождения внука, читали какие-то стихи.
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