Каждый боец, освобождавший Артемовск, должен получить свою награду – Миронов о ЧВК "Вагнер"

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Политолог Григорий Миронов прокомментировал информацию об отсутствии награждения посмертно бойцов ЧВК "Вагнер" за освобождение Артемовска (Бахмута). Каждый, кто рисковал собой, вне зависимости от принадлежности к подразделениям, должен получить награду.

Фото: Всероссийское казачье общество

Информация об отказе Минобороны в выдаче заслуженных наград 450 бойцам ЧВК "Вагнер" посмертно за освобождение Артемовска (Бахмута) ранее появилась в телеграм-каналах и СМИ. Комментарий по этому поводу нашему изданию дал кандидат исторических наук, эксперт, политолог Григорий Миронов. Он указал, что каждый боец, участвовавший в освобождении этого населенного пункта, должен быть награжден вне зависимости от его принадлежности к тому или иному подразделению. Иначе это является несправедливым, ведь защитники Родины отдавали свои жизни во имя отстаивания ее интересов и защиты мирных жителей Донбасса. Также эксперт заметил, что такая ситуация, если она подтвердится, не понравится россиянам, наблюдающим разлад между Минобороны и "вагнерами".

"Если это так, то многим россиянами не понравится, что среди наших бойцов — группы Вагнера и Минобороны, — есть какое-то непонимание. Естественно, что все музыканты, которые героически участвовали во взятии Бахмута — должны был награждены. Не должно быть какого-то разделения на "вагнеровцев" и "невагнеровцев". Если солдат проявил храбрость во время взятия любого населенного пункта, рисковал собой, то он просто обязан получить награду. Если он ее не получает, конечно, это несправедливо. Но мне кажется, награды всё равно со временем найдут героев", — рассказал Миронов.

Напомним, операция по освобождению Артемовска (Бахмута) длилась семь месяцев. В ее ходе населенный пункт был полностью зачищен от сил ВСУ и достигнута глобальная цель по оттягиванию внимания киевского режима и "перемалывании" вражеских резервов. С этой задачей с доблестью справили бойцы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Несмотря на это информация об отсутствии заслуженных наград для бойцов появляется в СМИ не впервые. Представители Минобороны ранее обещали по достоинству отметить всех бойцов, участвовавших в успешных штурмах города. Однако впоследствии не выполнили своих обещаний.