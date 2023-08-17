Пушилин доложил о продвижении ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продвижение российских войск на Краснолиманском и Купянском направлениях стабильно, оно происходит каждый день. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Врио главы региона заверил, что речь идёт о достоверной подтверждённой информации. Каждый день российские военные оттесняют ВСУ из 3-12 опорных пунктов, подчеркнул он.

"У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов — минимум от 3 до 10-12 пунктов", — сказал Пушилин.

Пушилин добавил, что российским бойцам приходится сталкиваться с сопротивлением противника, но это не мешает им продолжать двигаться вперёд.