Продвижение российских войск на Краснолиманском и Купянском направлениях стабильно, оно происходит каждый день. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами.
Врио главы региона заверил, что речь идёт о достоверной подтверждённой информации. Каждый день российские военные оттесняют ВСУ из 3-12 опорных пунктов, подчеркнул он.
"У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов — минимум от 3 до 10-12 пунктов", — сказал Пушилин.
Пушилин добавил, что российским бойцам приходится сталкиваться с сопротивлением противника, но это не мешает им продолжать двигаться вперёд.
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