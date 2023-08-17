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Пушилин доложил о продвижении ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях

0:54
Силовые структуры

Продвижение российских войск на Краснолиманском и Купянском направлениях стабильно, оно происходит каждый день. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами.

Пушилин доложил о продвижении ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Врио главы региона заверил, что речь идёт о достоверной подтверждённой информации. Каждый день российские военные оттесняют ВСУ из 3-12 опорных пунктов, подчеркнул он.

"У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов — минимум от 3 до 10-12 пунктов", — сказал Пушилин.

Пушилин добавил, что российским бойцам приходится сталкиваться с сопротивлением противника, но это не мешает им продолжать двигаться вперёд.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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