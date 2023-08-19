Боец ВС РФ в плену получил кусок чёрного хлеба в подарок от незнакомого солдата

Солдат российской армии Виктор Раидин попал в плен и встретил свой день рождения в подвале Службы безопасности Украины (СБУ). Он рассказал, что все пленные голодали и мёрзли, однако один из военнослужащих преподнёс ему подарок, который он запомнит на всю жизнь.

Фото: "bread" by How can I recycle this is licensed under CC BY 2.0.

"Я лежу на нарах, на картонке, глаза открываю и думаю: "Ну, что, Витя, с юбилеем тебя, тебе сегодня двадцать пять", — вспоминает солдат.

После этого к Раидину подошёл незнакомый военнослужащий, протянул кусок чёрного хлеба и сказал: "На, с днём рождения". Именинник схватил подарок и разом проглотил его. Только потом Раидин понял, что не предложил хлеб своему новому товарищу.

"Нам давали два куска, один из них он отдал мне. Он урезал свою пайку ради какого-то там дня рождения. "Я ему ещё тогда сказал: "Я на всю жизнь это запомню. Клянусь тебе, на всю жизнь это запомню", — добавил Раидин в беседе с РИА Новости.