Солдат российской армии Виктор Раидин попал в плен и встретил свой день рождения в подвале Службы безопасности Украины (СБУ). Он рассказал, что все пленные голодали и мёрзли, однако один из военнослужащих преподнёс ему подарок, который он запомнит на всю жизнь.

Фото: "bread" by How can I recycle this is licensed under CC BY 2.0.