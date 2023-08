Боевик "Азова"* Пётр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела колонии в Еленовке, в которой погибли около 70 пленных боевиков. Тогда он получил ранение, но российские врачи сделали всё, чтобы сохранить ему жизнь.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.