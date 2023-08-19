Боевик "Азова"* Пётр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела колонии в Еленовке, в которой погибли около 70 пленных боевиков. Тогда он получил ранение, но российские врачи сделали всё, чтобы сохранить ему жизнь.
"Азовец"* рассказал, что все пленные уже легли спать, после чего раздался мощный взрыв. Он выбежал и понял, что истекает кровью.
"Я вообще думал, что у меня половины ноги нет — оно так стесало. Выбежал с остальными во двор — там уже хаос. Я видел тело того человека, которого я знал", — рассказал Тарасенко подробности обстрела в беседе с РИА Новости.
Он признался, что российские врачи предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь и относились к нему "по-человечески".
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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