Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Под Киевом прогремели сильные взрывы
Вашингтон не считает ошибкой контрнаступление Украины
Глава СБУ Малюк рассказал, как Украина взрывала Крымский мост в октябре 2022 года
US News and World: в Белом доме готовятся признать невозможность победы ВСУ
Газманов заявил, что в России много талантливых певцов, но им нечего петь
ВС Украины бросят на Запорожье британские эшелоны с ВС США
Немецкий концерн Rheinmetall в августе начнёт обслуживать танки ВСУ на Украине
Экс-агент MI6 Крук: Зеленский проводит показательные чистки из-за страха потерять деньги США
Армия РФ захватила опорный пункт и уничтожила свыше взвода ВСУ на Купянском фронте

Боевик "Азова"* Тарасенко заявил, что россияне лечили его после ранения в Еленовке

Силовые структуры

Боевик "Азова"* Пётр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела колонии в Еленовке, в которой погибли около 70 пленных боевиков. Тогда он получил ранение, но российские врачи сделали всё, чтобы сохранить ему жизнь.

Боевик "Азова"* Тарасенко заявил, что россияне лечили его после ранения в Еленовке
Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Азовец"* рассказал, что все пленные уже легли спать, после чего раздался мощный взрыв. Он выбежал и понял, что истекает кровью.

"Я вообще думал, что у меня половины ноги нет — оно так стесало. Выбежал с остальными во двор — там уже хаос. Я видел тело того человека, которого я знал", — рассказал Тарасенко подробности обстрела в беседе с РИА Новости. 

Он признался, что российские врачи предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь и относились к нему "по-человечески".

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Женщина втерлась в доверие к герою СВО, ограбила его и переехала машиной

Мошенница выудила у раненого ветерана почти два миллиона рублей.

Женщина втёрлась в доверие к участнику СВО и ограбила его
Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Собиравшая деньги для ВСУ Ани Лорак собирается давать концерты в РФ
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Версия: вместе с ЗРК Patriot на Украине погиб персонал авиабазы "Тинкер" в Оклахоме
В России призывали ВСУ повернуть оружие против Киева и капитулировать
ВСУ прорываются к критическому рубежу у Старомлиновки
ВСУ прорываются к критическому рубежу у Старомлиновки
Последние материалы
US News and World: в Белом доме готовятся признать невозможность победы ВСУ
Газманов заявил, что в России много талантливых певцов, но им нечего петь
ВС Украины бросят на Запорожье британские эшелоны с ВС США
Немецкий концерн Rheinmetall в августе начнёт обслуживать танки ВСУ на Украине
Экс-агент MI6 Крук: Зеленский проводит показательные чистки из-за страха потерять деньги США
Армия РФ захватила опорный пункт и уничтожила свыше взвода ВСУ на Купянском фронте
Генерал Гурулёв назвал истинную цель боёв за Купянск: "размотать резервы" ВСУ
Боец ВС РФ в плену получил кусок чёрного хлеба в подарок от незнакомого солдата
Myśl Polska: Польша может отправить солдат на Украину для борьбы с Россией
Эксперт заявил, что Путин в штабе обсуждал новую стратегию СВО после провала ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников