Боевик "Азова"* Тарасенко заявил, что россияне лечили его после ранения в Еленовке

Боевик "Азова"* Пётр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела колонии в Еленовке, в которой погибли около 70 пленных боевиков. Тогда он получил ранение, но российские врачи сделали всё, чтобы сохранить ему жизнь.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Азовец"* рассказал, что все пленные уже легли спать, после чего раздался мощный взрыв. Он выбежал и понял, что истекает кровью.

"Я вообще думал, что у меня половины ноги нет — оно так стесало. Выбежал с остальными во двор — там уже хаос. Я видел тело того человека, которого я знал", — рассказал Тарасенко подробности обстрела в беседе с РИА Новости.

Он признался, что российские врачи предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь и относились к нему "по-человечески".

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.