Российские военные ударили по центру Чернигова баллистическими ракетами. Об этом заявил мэр города Вячеслав Чаус в субботу, 19 августа. По словам украинского чиновника, взрывы прогремели днём. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
В Telegram-каналах военкоры сообщают, что удар, был нанесён ракетами "Искандер" и, предварительно, пришёлся по зданию СБУ. Отмечается, что на месте много скорых, идёт разбор завалов. Местные паблики пишут, что есть погибшие и раненые.
Ранее взрывы и дым от пожаров были зафиксированы в Киеве, однако власти не назвали, что стало причиной этого.
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