Минобороны: ВСУ попытались переправиться через Днепр у казачьих лагерей

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Группа ВСУ, которая состояла из 150 человек, пыталась переправиться через Днепр у казачьих лагерей и закрепиться на левом берегу реки. Об этом сообщили в Минобороны России. Однако подразделения группировки "Днепр" разгромили отряд противника.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Противник у казачьих лагерей полностью зачищен", — сообщили в ведомстве.

Передовым группам неприятеля позволили выйти на берег, затем российские военнослужащие навели артиллерийский огонь на лодки.

Бойцы ВС РФ захватили трофеи — несколько десятков образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение, добавили в Минобороны.