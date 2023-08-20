Крупнокалиберная винтовка ОСВ-96 позволила российскому снайперу в ходе спецоперации поразить два десятка солдат и офицеров ВСУ, а также вывести из строя два броневика.
Причём выстрелы по целям были сделаны с расстояния 1,7 километра, рассказал представитель компании "Высокоточные комплексы" на форуме "Армия-2023".
"Недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с километра 700 (метров. — Прим. ред)", — уточнил он.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что 20 августа комплексам радиоэлектронной борьбы удалось перехватить очередной ударный беспилотник ВСУ под Москвой.
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В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.