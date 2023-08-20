Снайпер поразил два броневика и 20 солдат ВСУ с 1,7 км из винтовки ОСВ-96

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Крупнокалиберная винтовка ОСВ-96 позволила российскому снайперу в ходе спецоперации поразить два десятка солдат и офицеров ВСУ, а также вывести из строя два броневика.

Фото: "File:Снайперская винтовка ОСВ-96 - ОСН Сатрун 04.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Причём выстрелы по целям были сделаны с расстояния 1,7 километра, рассказал представитель компании "Высокоточные комплексы" на форуме "Армия-2023".

"Недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с километра 700 (метров. — Прим. ред)", — уточнил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что 20 августа комплексам радиоэлектронной борьбы удалось перехватить очередной ударный беспилотник ВСУ под Москвой.