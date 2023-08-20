Анпилогов рассказал, как изменится спецоперация осенью: "Осталось две недели"

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Реалии активной обороны в том, что обороняющиеся войска постоянно предпринимают чувствительные для наступающих контратаки. Поэтому ВСУ приходится по нескольку раз брать одни и те же сёла и высоты.

Фото: МО Украины

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Линия фронта ходит "туда-обратно" и контрнаступ Киева уже 2,5 месяца крутится на одной местности. Тактические результаты у ВСУ незначительные, и предъявлять альянсу НАТО результаты смешно, в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.

Вопрос сейчас в том, чтобы Киев растерял наступательный порыв и у ВС РФ появилось окно для своих наступательных действий.

"Осталось две недели августа и начнётся календарная осень. Распутица на Украине может чередоваться сухими периодами, которые можно использовать для наступления", — отметил Анпилогов.

По его словам, у Украины осталось два месяца активных действий. Но хватит ли у неё сил действовать по всему фронту или это закончится активными действиями ВС РФ — это вопрос, ответ на который покажет ближайшее время.