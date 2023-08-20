Реалии активной обороны в том, что обороняющиеся войска постоянно предпринимают чувствительные для наступающих контратаки. Поэтому ВСУ приходится по нескольку раз брать одни и те же сёла и высоты.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.
Линия фронта ходит "туда-обратно" и контрнаступ Киева уже 2,5 месяца крутится на одной местности. Тактические результаты у ВСУ незначительные, и предъявлять альянсу НАТО результаты смешно, в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.
Вопрос сейчас в том, чтобы Киев растерял наступательный порыв и у ВС РФ появилось окно для своих наступательных действий.
"Осталось две недели августа и начнётся календарная осень. Распутица на Украине может чередоваться сухими периодами, которые можно использовать для наступления", — отметил Анпилогов.
По его словам, у Украины осталось два месяца активных действий. Но хватит ли у неё сил действовать по всему фронту или это закончится активными действиями ВС РФ — это вопрос, ответ на который покажет ближайшее время.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.