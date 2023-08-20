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Николай Долуда вручил казакам награды на передовой

Силовые структуры » Военные новости

Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Николай Долуда встретился с казаками отрядов "Кубань" (БАРС-1, БАРС-11) на позициях СВО, на которых противником брошен стратегический резерв ВСУ.

Николай Долуда вручил казакам награды на передовой
Фото: Всероссийское казачье общество

Атаман Всероссийского казачьего общества осмотрел условия, в которых живут и воюют казаки- добровольцы, обсудил с командирами от вопросы укомплектования отрядов личным составом, боевой техникой и вооружением. За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых заданий, казакам Всероссийский атаман вручил ведомственные награды ВсКО медали "Казачья доблесть" и премии — 8 казакам БАРСа-1 и 8 казакам БАРСа-11.

— Братья-казаки, о вас ходят легенды! Вы доблестно сражаетесь, сдерживаете натиск врага на занятых оборонительных позициях! — сказал Николай Александрович. Слова глубокой благодарности Всероссийский атаман выразил 15 бойцам БАРСа-11 и вручил им медали "Казачья доблесть" и премии за трофейную ракету "Storm Shadow". — Именно вам удалось осуществить захват англо-французской малозаметной для ПВО боевой ракеты! — отметил Николай Александрович.

Казаки БАРСа-11 эвакуировали трофей, представляющий большую разведывательную ценность, и передали специалистам Министерства обороны.

— Несмотря на прилеты, контрнаступление противника, никто из вас не дрогнул! Вы по доброй воле встали в ряды защитников Родины, подаете пример соотечественникам, кто ещё делает свой выбор. И это дорогого стоит! Спасибо огромное каждому из вас и низкий поклон!

Также Николай Долуда подчеркнул особый патриотический настрой казаков Кубани. По его словам, как и терцы, и казаки Дона, Оренбурга, кубанцы не посрамили честь своих прославленных предков. И выполняют боевые задачи на самых горячих направлениях СВО, на которое ВСУ бросили стратегические резервы.

— В ваших отрядах я увидел заботливое отношение к бойцам командиров, налажена гуманитарная поддержка тыла, ведётся системная подготовка новобранцев в учебном центре! Где есть подобный результат, будет и Победа. Это наша территория, наши люди, мы отвечаем за их судьбу перед Богом и перед Отечеством! И потому — мы победим!

Особую признательность Николай Долуда выразил походному священнику кубанских казаков — отцу Никифору, окормляющему добровольцев на передовой. Благодаря его поддержке казаки идут в бой как Воины Христовы!

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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