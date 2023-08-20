Вооружённые силы России наносят самый массированный удар по городу Купянску.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Наша Армия сегодня днём начала мощную артподготовку на Купянском направлении", — отметил ведущий Первого канала.
По его словам, применяются все виды российских вооружений: тяжёлая огнемётная система "Солнцепек, реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган". ВКС России регулярно отправляют на головы украинских боевиков ФАБ-500 и ФАБ-250.
"На ресурсах противника началась паника. Нацисты осознают, что в ближайшее время им придется оставить Купянск и освободить российскую землю", — подытожил Осташко.
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