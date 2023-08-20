На Украине паника — ВСУ осознают, что придётся оставить Купянск

Вооружённые силы России наносят самый массированный удар по городу Купянску.

Фото: Сайт Минобороны РФ

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Наша Армия сегодня днём начала мощную артподготовку на Купянском направлении", — отметил ведущий Первого канала.

По его словам, применяются все виды российских вооружений: тяжёлая огнемётная система "Солнцепек, реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган". ВКС России регулярно отправляют на головы украинских боевиков ФАБ-500 и ФАБ-250.

"На ресурсах противника началась паника. Нацисты осознают, что в ближайшее время им придется оставить Купянск и освободить российскую землю", — подытожил Осташко.