Вечером в воскресенье украинская армия массированно атаковала Белгород

Вечером в воскресенье, 20 августа, появилась срочная информация, что российские системы противовоздушной обороны в небе над Белгородом отбили атаку украинской армии.

Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", сбито 12 воздушных целей. После работы ПВО белгородцы сообщили о пяти взрывах над городом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил 12 сбитых в небе целей. Он подчеркнул, что спецслужбы уточняют данные о последствиях атаки на земле.

Помимо этого, в Министерстве обороны России сообщили, что при подлёте к Белгороду сбито два беспилотника самолётного типа.