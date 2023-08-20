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Вечером в воскресенье украинская армия массированно атаковала Белгород

Силовые структуры

Вечером в воскресенье, 20 августа, появилась срочная информация, что российские системы противовоздушной обороны в небе над Белгородом отбили атаку украинской армии.

Вечером в воскресенье украинская армия массированно атаковала Белгород
Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", сбито 12 воздушных целей. После работы ПВО белгородцы сообщили о пяти взрывах над городом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил 12 сбитых в небе целей. Он подчеркнул, что спецслужбы уточняют данные о последствиях атаки на земле.

Помимо этого, в Министерстве обороны России сообщили, что при подлёте к Белгороду сбито два беспилотника самолётного типа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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