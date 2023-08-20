Вечером в воскресенье, 20 августа, появилась срочная информация, что российские системы противовоздушной обороны в небе над Белгородом отбили атаку украинской армии.
Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", сбито 12 воздушных целей. После работы ПВО белгородцы сообщили о пяти взрывах над городом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил 12 сбитых в небе целей. Он подчеркнул, что спецслужбы уточняют данные о последствиях атаки на земле.
Помимо этого, в Министерстве обороны России сообщили, что при подлёте к Белгороду сбито два беспилотника самолётного типа.
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