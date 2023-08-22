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Арестович* заявил, что самолёты F-16 помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте

Силовые структуры

Алексей Арестович* объяснил, каким образом переданные Украине самолёты F-16 помогут ВСУ изменить характер боевых действий на одном из направлений.

Арестович* заявил, что самолёты F-16 помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Украинский военный аналитик назвал передачу Украине самолётов F-16 важным политическим сигналом.

Арестович* заявил, что удары с воздуха заставят ВС РФ отводить свою авиацию и корабли, ослабляя блокаду Чёрного моря. 

Он отметил, что самолёты F-16 уступают российским Су-35 по дальности действия радара. Он назвал интригой то, какую модификацию воооружения к предоставленным самолётам предложат Украине. 

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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