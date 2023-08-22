Алексей Арестович* объяснил, каким образом переданные Украине самолёты F-16 помогут ВСУ изменить характер боевых действий на одном из направлений.
Украинский военный аналитик назвал передачу Украине самолётов F-16 важным политическим сигналом.
Арестович* заявил, что удары с воздуха заставят ВС РФ отводить свою авиацию и корабли, ослабляя блокаду Чёрного моря.
Он отметил, что самолёты F-16 уступают российским Су-35 по дальности действия радара. Он назвал интригой то, какую модификацию воооружения к предоставленным самолётам предложат Украине.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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