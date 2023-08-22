Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Яна Рудковская жестко ответила Собчак из-за нападок на Гном Гномыча
Грибной сезон стартовал в Хакасии: полезные советы по безопасному сбору грибов
Актер Дмитрий Певцов выступил с критикой рэпера Моргенштерна*
Партия рыбы из северных районов поступила на лабораторную проверку в Хабаровск
Модель Виктория Лопырева ответила на слухи о романе с супругом Алсу
Связь между нитратами, нитритами и раком кишки: заключение французских ученых
Путин: "Российская экономика заняла место в пятерке крупнейших мировых экономик"
Microsoft внедрит поддержку языка программирования Python в Excel
Путин оценил состояние российского бюджета

Алёхин о "Солнцепёках" под Купянском: "Ожоговый центр в Харькове забит ранеными"

1:09
Силовые структуры

На Купянском фронте ранее не было таких массированных огневых валов со стороны РФ, как за последние три дня.

Алёхин о "Солнцепёках" под Купянском: "Ожоговый центр в Харькове забит ранеными"
Фото: mil.ru

Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

По его словам, артиллерия, РСЗО, ударные вертолёты и самолёты-штурмовики с ФАБами по 250 и 500 килограмм, "Солнцепёки" — всё это уничтожает ВСУ. Ожоговый центр в Харькове забит ранеными. Госпитали тоже не могут справиться. В срочном порядке оборудуют полевые госпитали.

"Ситуация для ВСУ очень тяжёлая. Но я бы не занимался шапкозакидательством. Нам предстоит серьёзная битва в треугольнике Купянск-Изюм-Балаклея", — цитирует издание "Украина.ру" аналитика.

Он отметил, что Киев уже перебрасывал под Купянск две бригады, которые срочно были переформированы в Харькове. И вполне возможно, что ВСУ перебрасывают с Запорожского фронта, чтобы хоть залатать дыры. А на Левобережье в котел могут попасть 10 тыс. боевиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Последние материалы
Microsoft внедрит поддержку языка программирования Python в Excel
Путин оценил состояние российского бюджета
Бабушка в Ижевске отдала все свои деньги мошенникам, но их курьер уже пойман
Прокуратура Омской области нашла массу нарушений в детском доме
Путин: средняя продолжительность жизни россиян сейчас 73 года
В ЮАР стартовал саммит БРИКС. Ждать ли от него прорывов?
Алёхин о "Солнцепёках" под Купянском: "Ожоговый центр в Харькове забит ранеными"
Врачи сообщили о состоянии пермского тяжелоатлета, потерявшего 80% крови
Жительница Тюмени заплатит 4 млн за взятку
Певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников