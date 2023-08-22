Алёхин о "Солнцепёках" под Купянском: "Ожоговый центр в Харькове забит ранеными"

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Купянском фронте ранее не было таких массированных огневых валов со стороны РФ, как за последние три дня.

Фото: mil.ru

Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

По его словам, артиллерия, РСЗО, ударные вертолёты и самолёты-штурмовики с ФАБами по 250 и 500 килограмм, "Солнцепёки" — всё это уничтожает ВСУ. Ожоговый центр в Харькове забит ранеными. Госпитали тоже не могут справиться. В срочном порядке оборудуют полевые госпитали.

"Ситуация для ВСУ очень тяжёлая. Но я бы не занимался шапкозакидательством. Нам предстоит серьёзная битва в треугольнике Купянск-Изюм-Балаклея", — цитирует издание "Украина.ру" аналитика.

Он отметил, что Киев уже перебрасывал под Купянск две бригады, которые срочно были переформированы в Харькове. И вполне возможно, что ВСУ перебрасывают с Запорожского фронта, чтобы хоть залатать дыры. А на Левобережье в котел могут попасть 10 тыс. боевиков.