На Купянском фронте ранее не было таких массированных огневых валов со стороны РФ, как за последние три дня.
Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
По его словам, артиллерия, РСЗО, ударные вертолёты и самолёты-штурмовики с ФАБами по 250 и 500 килограмм, "Солнцепёки" — всё это уничтожает ВСУ. Ожоговый центр в Харькове забит ранеными. Госпитали тоже не могут справиться. В срочном порядке оборудуют полевые госпитали.
"Ситуация для ВСУ очень тяжёлая. Но я бы не занимался шапкозакидательством. Нам предстоит серьёзная битва в треугольнике Купянск-Изюм-Балаклея", — цитирует издание "Украина.ру" аналитика.
Он отметил, что Киев уже перебрасывал под Купянск две бригады, которые срочно были переформированы в Харькове. И вполне возможно, что ВСУ перебрасывают с Запорожского фронта, чтобы хоть залатать дыры. А на Левобережье в котел могут попасть 10 тыс. боевиков.
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