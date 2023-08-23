Копылов: "Самым кровавым сражением в СВО будет не "бахмутская мясорубка"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

К кровавым битвам спецоперации, где количество потерь превысит "Артёмовское сражение", могут привести позиционные бои и попытка кого-то перейти в масштабное наступление.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявил военный историк Кирилл Копылов. Точные потери в боях за Артёмовск пока неизвестны, но они считаются самыми кровавыми в СВО.

"Стороны потеряли примерно чуть более 200 тысяч человек. И то эти цифры кажутся мне слишком завышенными. В сотни тысяч потерь я не верю. Я даже в десятки поверю с трудом", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

И если крупные потери Первой мировой войны объясняются числом противостоящих сторон — до 5-6 млн солдат, то сегодня плотность фронта намного меньше. В те времена локальные наступления, чтобы просто улучшить тактические позиции могли привести к 80 тыс. жертв за несколько дней боев. К счастью, на спецоперации таких потерь нет и не будет, подытожил Копылов.