Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный очень раздражает президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом на YouTube-канале Judging Freedom сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
Глава Незалежной раскритиковал главу ВСУ и обвинил его в том, что украинские войска потерпели неудачу в контрнаступе именно из-за него, отметил бывший разведчик.
Он также добавил, что западная пресса даже не догадывается, насколько плохи дела у ВСУ.
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