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В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления

Силовые структуры

Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный очень раздражает президента Украины Владимира Зеленского.

В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом на YouTube-канале Judging Freedom сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Глава Незалежной раскритиковал главу ВСУ и обвинил его в том, что украинские войска потерпели неудачу в контрнаступе именно из-за него, отметил бывший разведчик.

Он также добавил, что западная пресса даже не догадывается, насколько плохи дела у ВСУ.

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Экс-агент ЦРУ Джонсон рассказал, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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