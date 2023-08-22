В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления

Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный очень раздражает президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом на YouTube-канале Judging Freedom сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Глава Незалежной раскритиковал главу ВСУ и обвинил его в том, что украинские войска потерпели неудачу в контрнаступе именно из-за него, отметил бывший разведчик.

Он также добавил, что западная пресса даже не догадывается, насколько плохи дела у ВСУ.

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