По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, продвижение российской армии на Купянском направлении происходит с приличной скоростью. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
По словам советника Дениса Пушилина, ситуацию на этом участке можно назвать острой.
"Там сейчас наши идут вперед с хорошим темпом", — сказал Гагин.
Помимо этого советник врио главы ДНР отметил, что Клещеевка, находящаяся на Артёмовском направлении, по-прежнему удерживается российскими военными, на этом участке противостояние очень серьёзное.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.