Гагин: на Купянском направлении российские военные продвигаются с хорошими темпами

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, продвижение российской армии на Купянском направлении происходит с приличной скоростью. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По словам советника Дениса Пушилина, ситуацию на этом участке можно назвать острой.

"Там сейчас наши идут вперед с хорошим темпом", — сказал Гагин.

Помимо этого советник врио главы ДНР отметил, что Клещеевка, находящаяся на Артёмовском направлении, по-прежнему удерживается российскими военными, на этом участке противостояние очень серьёзное.