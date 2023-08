Your browser does not support the audio element.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, продвижение российской армии на Купянском направлении происходит с приличной скоростью. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.