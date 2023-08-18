Гагин: на Купянском направлении у ВС РФ успехи достаточно серьёзные

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что продвижение российской армии сейчас наблюдается по всей линии соприкосновения.

Фото: "BMP-2 01" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Что касается Авдеевки, там происходит стабильное продвижение вперёд, хоть и медленными темпами. Российское командование старается экономить здесь средства и силы.

Зато севернее, на Купянском направлении, ситуация у российских военных складывается намного успешнее, сказал чиновник.

"Там успехи достаточно серьёзные — там как раз мы берем укрепрайоны, уничтожаем противника в достаточно большом количестве, что в принципе сейчас происходит на всей линии фронта", — добавил Гагин в эфире Первого канала.

Что же касается Угледарского направления, украинские войска пытаются выйти на его фланги, для чего перебрасывают сюда силы с других участков. Однако пока эти попытки ВСУ не увенчались успехом, добавил Гагин.