Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что продвижение российской армии сейчас наблюдается по всей линии соприкосновения.
Что касается Авдеевки, там происходит стабильное продвижение вперёд, хоть и медленными темпами. Российское командование старается экономить здесь средства и силы.
Зато севернее, на Купянском направлении, ситуация у российских военных складывается намного успешнее, сказал чиновник.
"Там успехи достаточно серьёзные — там как раз мы берем укрепрайоны, уничтожаем противника в достаточно большом количестве, что в принципе сейчас происходит на всей линии фронта", — добавил Гагин в эфире Первого канала.
Что же касается Угледарского направления, украинские войска пытаются выйти на его фланги, для чего перебрасывают сюда силы с других участков. Однако пока эти попытки ВСУ не увенчались успехом, добавил Гагин.
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