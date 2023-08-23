Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кофеин может улучшить функции щитовидной железы
В Малайзии рыбаки поймали четырёхметрового крокодила
Береговая охрана США успешно спасла выброшенного на необитаемый остров голландца-яхтсмена
По глазной сетчатке возможно выявить болезнь Паркинсона
Гагин: на Купянском направлении российские военные продвигаются с хорошими темпами
Болгария давит на ЛУКОЙЛ для продажи крупнейшего завода
Инцидент в аэропорту: 25-летний мужчина укусил пограничника при высадке из самолета
Ученые Массачусетса: железа, которая считалась бесполезной, защищает от рака
Доктор Джануцци рассказал о связи между сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Рогов: на Ореховском и Времевском направлениях активизировались ВСУ

Силовые структуры

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области продолжаются серьёзные бои.

Рогов: на Ореховском и Времевском направлениях активизировались ВСУ
Фото: Кадр из видео

По его словам, на этом участке украинская армия предпринимает основательные попытки по прорыву российской обороны.

"ВСУ активизировались на времевском и ореховском направлениях. Сейчас там идут ожесточённые бои. Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины", — сообщил Рогов в разговоре с РИА Новости.

При этом член администрации Запорожской области заверил, что все попытки прорыва купируются российскими военными, поэтому украинские войска здесь ничего не добились и никуда не продвинулись.

Рогов добавил, что ВСУ пытаются прорваться здесь при помощи натовской военной техники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене

Артист покинул Россию и проживает в Израиле.

Актер Анатолий Белый рассказал о реакции жены на решение об эмиграции
Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
"Сериала не будет, расходимся": Лопырева прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Тела всех участников экскурсии по подземным коллекторам найдены в Москве
Тела всех участников экскурсии по подземным коллекторам найдены в Москве
Последние материалы
Инцидент в аэропорту: 25-летний мужчина укусил пограничника при высадке из самолета
Ученые Массачусетса: железа, которая считалась бесполезной, защищает от рака
Доктор Джануцци рассказал о связи между сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Полоскание полости рта в течение 30 секунд может выявить риск сердечных заболеваний
Psychology Today: Почему люди-нарциссы начинают изменять: психологи объяснили это самой их натурой
Военные РФ ликвидировали в зоне СВО заместителя Дмитрия Яроша полковника Ильницкого
В Японии 8-летняя девочка умерла после физкультуры из-за рекордной температуры
Куба вступает в эпоху безналичной экономики, бизнес готовится к изменениям
Налоговые органы Греции начали масштабную кампанию проверок
В Подмосковье мигрант избил девушку во время пробежки из-за внешнего вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников