Рогов: на Ореховском и Времевском направлениях активизировались ВСУ

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области продолжаются серьёзные бои.

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По его словам, на этом участке украинская армия предпринимает основательные попытки по прорыву российской обороны.

"ВСУ активизировались на времевском и ореховском направлениях. Сейчас там идут ожесточённые бои. Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины", — сообщил Рогов в разговоре с РИА Новости.

При этом член администрации Запорожской области заверил, что все попытки прорыва купируются российскими военными, поэтому украинские войска здесь ничего не добились и никуда не продвинулись.

Рогов добавил, что ВСУ пытаются прорваться здесь при помощи натовской военной техники.