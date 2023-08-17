Рогов: ВСУ готовятся ввести в бой британские танки Challenger в Запорожской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ планирует направить на Запорожское направление танки Challenger, поставленные Британией. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Challenger 2 Tank" by Defence Images is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, российские военные смогут увидеть, насколько "ярче и быстрее" горят танки Великобритании в отличие от немецких Leopard.

"Сейчас точно подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские Challenger на Ореховском направлении Запорожской линии фронта", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

При этом он не назвал приблизительные сроки переброски тяжёлой техники в регион.

Ранее Рогов сообщил, что на Запорожском направлении сейчас действуют украинские подразделения, которые Киев планировал задействовать в нападении на Крымский полуостров. Как пояснил глава движения, это свидетельствует о провале наступления ВСУ.