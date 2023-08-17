Командование ВСУ планирует направить на Запорожское направление танки Challenger, поставленные Британией. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, российские военные смогут увидеть, насколько "ярче и быстрее" горят танки Великобритании в отличие от немецких Leopard.
"Сейчас точно подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские Challenger на Ореховском направлении Запорожской линии фронта", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
При этом он не назвал приблизительные сроки переброски тяжёлой техники в регион.
Ранее Рогов сообщил, что на Запорожском направлении сейчас действуют украинские подразделения, которые Киев планировал задействовать в нападении на Крымский полуостров. Как пояснил глава движения, это свидетельствует о провале наступления ВСУ.
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