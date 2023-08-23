Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку живой силы.
Об этом сообщил экс-американский разведчик Скотт Риттер.
Он отметил, что командиры украинской армии спешно двигают оставшиеся подразделения туда-обратно, чтобы удержать фронт.
А российские войска тем временем нанесли серьёзный удар под Купянском и прорвали украинскую оборону, продвинувшись вперёд, в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил Риттер.
Он высказал уверенность, что город Купянск скоро падёт, и тогда вскоре Харьков тоже перейдёт под контроль ВС РФ. Риттер также предрёк скорый прорыв украинского фронта в самых разных местах, что непременно приведёт к потере Киевом контроля над всей ситуацией.
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