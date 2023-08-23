Экс-разведчик Риттер: после Купянска русские возьмут Харьков

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку живой силы.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Об этом сообщил экс-американский разведчик Скотт Риттер.

Он отметил, что командиры украинской армии спешно двигают оставшиеся подразделения туда-обратно, чтобы удержать фронт.

А российские войска тем временем нанесли серьёзный удар под Купянском и прорвали украинскую оборону, продвинувшись вперёд, в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил Риттер.

Он высказал уверенность, что город Купянск скоро падёт, и тогда вскоре Харьков тоже перейдёт под контроль ВС РФ. Риттер также предрёк скорый прорыв украинского фронта в самых разных местах, что непременно приведёт к потере Киевом контроля над всей ситуацией.